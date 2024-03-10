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Шокирующее открытие: почему владельцы автомобилей ошибаются, думая, что два комплекта колес экономят деньги

Шиномонтажник раскрыл, почему невыгодно владеть двумя комплектами колес на литых дисках

1:49
Авто

Автолюбители всегда стремятся к удобству и экономии времени. Хранение сезонных комплектов резины на дисках представляется им идеальным решением: нет необходимости стоять в очередях, тратить лишние деньги и время на переобувку.

Шиномонтажник раскрыл, почему невыгодно владеть двумя комплектами колес на литых дисках
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Владелец шиномонтажной мастерской поделился своим мнением с порталом njcar.ru, объяснив, почему владение двумя комплектами колес на литых дисках может быть неоправданным.

Для многих автовладельцев в России комплекты резины на дисках стали неотъемлемой частью. Они уверены, что обладают навыками оптимизации времени и расходов. Почему бы не иметь два комплекта: на зиму и на лето?

Тем не менее, немногие задумываются о реальной экономии при покупке двух комплектов шин и дисков. Исследования показывают, что в среднем для окупаемости затрат на ежегодный шиномонтаж, например, 17-дюймовых дисков с резиной 235/65, требуется около 12 лет.

При этом наличие двух комплектов литых дисков практически не влияет на стоимость автомобиля при последующей продаже.

В первый год после установки новой резины на дисках вероятно не понадобится обращаться в шиномонтажную мастерскую. Однако уже на второй сезон в большинстве случаев потребуется балансировка колес, и это не всегда можно сделать самостоятельно.

На третий и четвертый сезоны эксплуатации обычно приходится столкнуться с неожиданными проблемами: проколами, порезами и микротрещинами на боковинах. Это снова влечет за собой посещение шиномонтажа и дополнительные расходы. В зависимости от годового пробега к пятому году многие водители уже задумываются о замене резины или даже продаже своего автомобиля, что делает полную окупаемость двух комплектов колес проблематичной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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