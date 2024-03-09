Секрет скорости Bugatti V-16: как эксперты расшифровали звук и раскрыли тайну

Видеоотчет от Engineering Explained о новом двигателе Bugatti V-16 вдохновил на интересные исследования. Путем математических расчетов и анализа звукового сигнала удалось определить примерную скорость вращения этого удивительного двигателя.
По анализу звука выявлено, что частота выхлопных газов двигателя при пиковых оборотах составляет около 1275 герц. Применяя простые математические формулы, авторы смогли приблизительно определить, что Bugatti V-16 мог бы разгоняться до 9,500-9,600 оборотов в минуту. В ходе анализа звукового сигнала также отмечается отсутствие дополнительных частотных компонентов, что делает этот двигатель еще более уникальным и привлекательным.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.