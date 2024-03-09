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Секрет скорости Bugatti V-16: как эксперты расшифровали звук и раскрыли тайну

Эксперты определили скорость вращения двигателя Bugatti V-16

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Видеоотчет от Engineering Explained о новом двигателе Bugatti V-16 вдохновил на интересные исследования. Путем математических расчетов и анализа звукового сигнала удалось определить примерную скорость вращения этого удивительного двигателя.

Эксперты определили скорость вращения двигателя Bugatti V-16
Фото: bugatti YT

По анализу звука выявлено, что частота выхлопных газов двигателя при пиковых оборотах составляет около 1275 герц. Применяя простые математические формулы, авторы смогли приблизительно определить, что Bugatti V-16 мог бы разгоняться до 9,500-9,600 оборотов в минуту. В ходе анализа звукового сигнала также отмечается отсутствие дополнительных частотных компонентов, что делает этот двигатель еще более уникальным и привлекательным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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