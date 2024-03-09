Сенсация от General Motors: производство Chevrolet Blazer EV возобновлено после критических обновлений

General Motors объявила о возобновлении производства электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV 2024 года после приостановки продажи в декабре из-за необходимости критических обновлений программного обеспечения.
Обновления включают улучшения функциональности и внедрение новых возможностей, таких как настраиваемая многоцветная подсветка, графика на информационном дисплее и др.
Кроме того, были анонсированы новые цены на несколько комплектаций, включая Blazer EV LT AWD за $50,195 и Blazer EV RS AWD за $54,595.
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