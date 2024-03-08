Шокирующие подробности: возможная террористическая атака на Tesla в Германии

Федеральный прокурор Германии взял под свой контроль расследование предполагаемого поджога электроснабжения завода Tesla в Грюнгейде, неподалеку от Берлина.
Предварительное подозрение заключается в возможном участии террористической организации в этом происшествии. Производство на заводе Tesla было приостановлено из-за перебоев в электроснабжении, которые официально предполагаются как поджог.
Подозреваемые лица уже утверждали в письменной форме свою причастность к инциденту. Власти рассматривают возможность того, что это могла быть экологическая организация. Активисты протестуют против планов расширения завода Tesla, опасаясь воздействия на природные ресурсы и водоснабжение в регионе.
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