Шокирующие подробности: возможная террористическая атака на Tesla в Германии

Федеральный прокурор Германии возглавил расследование поджога электроснабжения Tesla

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Федеральный прокурор Германии взял под свой контроль расследование предполагаемого поджога электроснабжения завода Tesla в Грюнгейде, неподалеку от Берлина.

Фото: wikimedia.org by Michael Wolf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Предварительное подозрение заключается в возможном участии террористической организации в этом происшествии. Производство на заводе Tesla было приостановлено из-за перебоев в электроснабжении, которые официально предполагаются как поджог.

Подозреваемые лица уже утверждали в письменной форме свою причастность к инциденту. Власти рассматривают возможность того, что это могла быть экологическая организация. Активисты протестуют против планов расширения завода Tesla, опасаясь воздействия на природные ресурсы и водоснабжение в регионе.