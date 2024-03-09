Сюрпризы от автогигантов: 5 самых ненадежных подержанных паркетников. Как избежать неприятностей?

Эксперты назвали самые ненадежные подержанные паркетники от известных брендов

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Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг самых ненадежных подержанных паркетников от известных мировых брендов на российском рынке.

Фото: openverse.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0.

В этом списке заняли места такие модели, как Hyundai ix35, Kia Sportage, Volkswagen Touareg первого поколения, Volkswagen Tiguan и BMW X5. Проблемы с надежностью включают выход из строя двигателей, проблемы с трансмиссией, а также неисправности электроники.

Автолюбителям рекомендуется проявлять осторожность при выборе подержанного автомобиля из этого списка, чтобы избежать неприятностей в будущем.