Внимание владельцам: 10 моделей автомобилей, которые легче всего угнать

Список автомобилей, подверженных угону: результаты исследования Всероссийского союза страховщиков

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Всероссийский союз страховщиков представил список автомобилей, которые оказались наиболее уязвимыми для угона.

Фото: flickr. com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По результатам тестовых испытаний, в которых оценивались защищенность от постороннего доступа, возможность несанкционированного запуска двигателя и движения, а также простота подделки ключей и номеров кузова, лидером стал Land Rover Range Rover.

За ним следуют Toyota Camry. Общая оценка защищенности моделей составила от 379 до 740 баллов из 1000 возможных.