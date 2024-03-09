Эксперты определили, какие автомобили реже всего угоняют

Официальный пресс-релиз от компании "АльфаСтрахование" представил список моделей автомобилей, на которые угонщики проявляют наименьший интерес.
Согласно статистике, самым невостребованным среди угонщиков оказался Volkswagen Tiguan, за которым следуют лифтбек Skoda Rapid и вседорожник Volvo XC60.
В ТОП-10 также попали Lada Xray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, Lada Kalina, Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.