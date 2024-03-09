Избавляемся от воды в бензобаке: советы автосервиса, которые помогут вашей машине

Как бороться с водой в бензобаке: советы от эксперта автосервиса

0:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт автосервиса раскрывает проблему накопления воды в бензобаке автомобиля и предлагает решения. Влага, попадающая в бак во время заправки, может привести к замерзанию системы топливоподачи, особенно во время заморозков.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Эффективным методом борьбы с этой проблемой является использование этилового спирта. В отличие от ацетона, который может засорить форсунки, этиловый спирт безопасен для двигателя и может растворить воду в бензобаке.

Рекомендуется использовать медицинский спирт с высоким содержанием спирта для успешного удаления воды из бака.