Избавляемся от воды в бензобаке: советы автосервиса, которые помогут вашей машине

Эксперт автосервиса раскрывает проблему накопления воды в бензобаке автомобиля и предлагает решения. Влага, попадающая в бак во время заправки, может привести к замерзанию системы топливоподачи, особенно во время заморозков.
Эффективным методом борьбы с этой проблемой является использование этилового спирта. В отличие от ацетона, который может засорить форсунки, этиловый спирт безопасен для двигателя и может растворить воду в бензобаке.
Рекомендуется использовать медицинский спирт с высоким содержанием спирта для успешного удаления воды из бака.
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