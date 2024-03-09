Прощай, мошенники: новый закон накажет продавцов за подделку пробега автомобилей

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за обман при продаже автомобилей.
По предложению депутатов, недобросовестные продавцы будут штрафоваться до 500 тысяч рублей или вынуждены выполнять обязательные работы до 360 часов.
Закон также предусматривает уголовное наказание до 4 лет и штраф до 1 миллиона рублей за скручивание пробега.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.