Прощай, мошенники: новый закон накажет продавцов за подделку пробега автомобилей

За скручивание пробега на автомобилях предлагают ввести уголовную ответственность

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В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за обман при продаже автомобилей.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

По предложению депутатов, недобросовестные продавцы будут штрафоваться до 500 тысяч рублей или вынуждены выполнять обязательные работы до 360 часов.

Закон также предусматривает уголовное наказание до 4 лет и штраф до 1 миллиона рублей за скручивание пробега.