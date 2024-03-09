ТОП-3 проблем Lada Vesta: что не нравится владельцам и какие решения нашли

Анализ проблем Lada Vesta: что жалуются владельцы и как решают проблемы

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Легендарная Lada Vesta, ставшая бестселлером на российском авторынке, продолжает покорять сердца автолюбителей. Однако анализ более 100 отзывов владельцев Lada Vesta SW Cross и седанов Vesta Cross позволил выявить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы.

Фото: Openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

На третьем месте оказался стук в рулевой рейке, который, как правило, устраняется по гарантии. Второе место заняла проблема повышенного расхода масла и топлива у 1,8-литрового двигателя, однако на новых моделях эта проблема была решена. Наконец, на первом месте оказались недоработки роботизированной трансмиссии AMT, с которой каждый второй владелец таких автомобилей сталкивался, часто обращаясь к дилеру для ремонта или замены.

В то же время, достоинствами Lada Vesta SW Cross и седанов Vesta Cross владельцы называют современный дизайн, вместительный салон, богатое оснащение, высокий дорожный просвет и отлично настроенную подвеску.