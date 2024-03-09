Забудьте о весенней замене масла в двигателе: что рассказал эксперт

Многие автовладельцы привыкли считать весеннюю замену масла в двигателе обязательным ритуалом, но такой подход может быть не всегда оправданным. Эксперт моторного сетевого автосервиса дал интервью порталу njcar. ru, объясняя, что необходимость замены масла в ДВС зависит в первую очередь от пройденного пробега или моточасов, а не от времени года.
Хотя зимой двигатель и масло подвергаются серьезным нагрузкам, главным критерием для замены смазки является именно пройденный пробег. В России рекомендуется менять масло каждые 7500 километров для суровых условий эксплуатации.
Замена масла весной может быть оправдана только для автовладельцев, которые не эксплуатировали свой автомобиль зимой, так как даже простаивающее без движения транспортное средство может потерять свойства смазки из-за окисления и впитывания влаги.
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