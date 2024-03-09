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Забудьте о весенней замене масла в двигателе: что рассказал эксперт

Почему не всегда нужно менять масло в двигателе весной: советы моториста

0:53
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Многие автовладельцы привыкли считать весеннюю замену масла в двигателе обязательным ритуалом, но такой подход может быть не всегда оправданным. Эксперт моторного сетевого автосервиса дал интервью порталу njcar. ru, объясняя, что необходимость замены масла в ДВС зависит в первую очередь от пройденного пробега или моточасов, а не от времени года.

Почему не всегда нужно менять масло в двигателе весной: советы моториста
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Хотя зимой двигатель и масло подвергаются серьезным нагрузкам, главным критерием для замены смазки является именно пройденный пробег. В России рекомендуется менять масло каждые 7500 километров для суровых условий эксплуатации.

Замена масла весной может быть оправдана только для автовладельцев, которые не эксплуатировали свой автомобиль зимой, так как даже простаивающее без движения транспортное средство может потерять свойства смазки из-за окисления и впитывания влаги.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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