Владельцы автомобилей, будьте осторожны: новое исследование показало, что ваша безопасность под угрозой

Исследование, проведенное немецким автоклубом ADAC, подтвердило, что система бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки, хоть и популярна у покупателей, может стать слабым местом противоугонной системы автомобиля.
Эксперты протестировали 237 автомобилей различных марок и обнаружили, что в большинстве случаев эта опция оказывается уязвимой перед злоумышленниками. Угонщикам достаточно приобрести специальные устройства, чтобы воспользоваться так называемыми "эстафетными атаками" и получить доступ к автомобилю без наличия ключа-брелока. Из 237 тестируемых машин только три смогли противостоять этим атакам, благодаря использованию сверхширокополосной связи.
Эксперты рекомендуют отключить функцию бесключевого доступа для повышения безопасности автомобиля, поскольку традиционные методы защиты, такие как обертывание ключа-брелока в фольгу, не эффективны.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.