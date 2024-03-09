Не пропустите: узнайте, какие функции в автомобилях любят российские водители больше всего

Исследование, проведенное аналитическим агентством "Автостат" с участием 1 800 автолюбителей, выявило ТОП-10 наиболее востребованных дополнительных функций в легковых автомобилях для российских условий эксплуатации.
На первом месте оказался обогрев лобового стекла, за которым следует система автозапуска двигателя. Также в списке значатся парктроник, дополнительные подушки безопасности и обогрев сидений. Полноразмерное запасное колесо, системы контроля слепых зон и предупреждающего торможения также оценили как важные опции.
Завершающие места заняли адаптивные фары, меняющие направление в поворотах, и обогрев руля. Эти результаты помогут производителям автомобилей лучше понять предпочтения российских водителей и адаптировать свои модели под их ожидания.
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