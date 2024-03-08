Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?

Рассмотрим два популярных кроссовера Mitsubishi Outlander и Kia Sorento, выпущенных в 2009 — 2012 годах, и сравним их по нескольким ключевым параметрам. Обе модели предлагают схожее оснащение и стоимость, но Outlander может быть немного дешевле на рынке вторичных продаж.
Кузовные и лакокрасочные покрытия обеих машин устойчивы к коррозии, а подвеска считается одной из самых надежных в своем классе. В отношении трансмиссии, Outlander предлагает разнообразные варианты, включая вариатор и автомат, которые могут прослужить до 300 тысяч километров. Kia Sorento, хотя менее надежна по системе полного привода, предлагает более мощные дизельные двигатели, обеспечивая при этом комфортабельную езду.
Обе машины заслуживают внимания, но выбор между ними зависит от ваших предпочтений и потребностей.
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