Всемирное событие: Лотус наконец начинает поставки своего нового автомобиля в США

Лотус начнет поставки модели Emira в США после получения сертификата от CARB

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После почти трехлетнего ожидания, компания Лотус наконец получила сертификат от Калифорнийского воздушного ресурсного управления (CARB) и сможет начать поставки модели Emira в Соединенные Штаты.

Фото: Wikipedia by MrWalkr is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее продажи автомобиля в 36 штатах, не подчиняющихся правилам CARB, были отложены, чтобы избежать возможных проблем с регистрацией автомобилей в штатах, следующих этим правилам.

Emira будет доступен с двумя двигателями: V6 объемом 3,5 литра мощностью 400 л. с. и четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 360 л. с.