BMW M3: бензин или электрика? Новая информация о будущем легендарного спортседана

По неподтвержденным данным, следующее поколение BMW M3 может быть представлено в двух вариантах: с бензиновым и электрическим двигателем. По информации источников, бензиновая версия модели G84 дебютирует в 2027 или 2028 году и будет основана на предстоящем поколении 3 Series.
Электрическая версия, предположительно, получит название ZA0 и появится после 2027 года. Технические характеристики электромобиля пока неизвестны. Существует также вопрос о том, будут ли обе версии M3 иметь схожий внешний вид.
Пока BMW не комментирует эти слухи, а BMW Blog сообщает о предстоящих обновлениях текущей модели M3.
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