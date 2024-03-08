Супер-электромобиль Audi Q6 E-Tron: всё, что вы хотели знать

Audi представила новый электромобиль Q6 E-Tron

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Audi Q6 E-Tron, новый электрический SUV, официально представят 18 марта. Поддерживаемые двумя вариантами мощности, Q6 55 E-Tron с 375 л. с. и SQ6 с 482 л. с., они предоставляют впечатляющие возможности ускорения.

Фото: Audi

Внутреннее пространство также впечатляет, с единым изогнутым блоком, объединяющим цифровую приборную панель и информационно-развлекательный экран.

Дополнительные возможности включают передовую HUD-систему и опциональную аудиосистему Bang and Olufsen на 22 динамика. Q6 E-Tron ожидается в продаже в конце года в качестве модели 2025 года.