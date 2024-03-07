Сенсорные экраны уходят в прошлое: почему автомобили вернутся к кнопкам?

Европейские регуляторы требуют физические кнопки в автомобилях с 2026 года

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За последние несколько лет автопроизводители все чаще заменяют физические кнопки на меню, встроенные в сенсорные экраны информационно-развлекательных систем. Это позволяет экономить место на приборной панели и снижать стоимость производства автомобилей, однако такой подход не всегда получает положительную обратную связь от водителей. Вместо того чтобы позволить отзывам клиентов формировать интерьер автомобиля, европейские регуляторы вводят комплексный подход, используя и палку, и морковку.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

С начала января 2026 года каждый новый автомобиль, продаваемый в Европейском союзе, должен будет иметь физическую кнопку для различных функций, чтобы получить наивысший возможный рейтинг в испытаниях на безопасность. Несмотря на то что электрификационная кампания предусматривает значительные штрафы для компаний, не соблюдающих все более строгие правила, за отсутствие кнопок штрафов не предусмотрено; однако автомобили без указанного оборудования не смогут претендовать на пять звезд в рейтинге безопасности.

Директор стратегического развития Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) Мэттью Эйвери подчеркивает, что проблема чрезмерного использования сенсорных экранов — это широко распространенная проблема, которая заставляет водителей отвлекаться от дороги и повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Однако реакция автопроизводителей на новые нормы пока неизвестна.