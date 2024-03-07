Новый Nissan Pathfinder Platinum 2024: почему это может стать идеальным выбором для вашего гаража

Новый Nissan Pathfinder Platinum это хороший выбор для тех, кто нуждается в просторном внедорожнике

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Обзор 2024 Nissan Pathfinder Platinum, который обладает хорошей проходимостью вне дорог и просторным интерьером, делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет автомобиль для перевозки пассажиров, грузов и домашних питомцев.

Фото: официальный сайт Nissan USA

Хотя модель получила приемлемую оценку от редакторов Autoblog, она все же уступает некоторым конкурентам в этом сегменте. Однако новое поколение Pathfinder представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими версиями.

Стильный дизайн и просторный интерьер делают его привлекательным для покупателей, которым нравятся крупные внедорожники с характером. Возможность выбора модели с третьим рядом капитанских кресел и съемной консолью делает Pathfinder удобным для семейных поездок. Кроме того, модель показывает себя неплохо в снегопады, благодаря своему весу и системе полного привода.