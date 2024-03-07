Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нуарный стелс-экшн Sleight of Hand: карты и ведьмовство
Выдаче ипотеки в РФ грозит сокращение вдвое
Что посадить новичку на огороде
"Фонтанка": Петербуржцы, чьи машины пострадали от атаки дрона, не рассчитывают на помощь страховых
Лхаса - место, которое привлекает паломников из разных уголков мира
Тело подскажет, таите ли вы обиду
WABetaInfo: в WhatsApp внедряют функцию создания стикеров из фото на Android
Гид по уходу за жирной кожей лица: 10 советов от врачей
Куриные голени, запечённые в беконе: смотрятся на столе невероятно аппетитно
Новый Nissan Pathfinder Platinum 2024: почему это может стать идеальным выбором для вашего гаража

Новый Nissan Pathfinder Platinum это хороший выбор для тех, кто нуждается в просторном внедорожнике

0:54
Авто

Обзор 2024 Nissan Pathfinder Platinum, который обладает хорошей проходимостью вне дорог и просторным интерьером, делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет автомобиль для перевозки пассажиров, грузов и домашних питомцев.

Новый Nissan Pathfinder Platinum это хороший выбор для тех, кто нуждается в просторном внедорожнике
Фото: официальный сайт Nissan USA

Хотя модель получила приемлемую оценку от редакторов Autoblog, она все же уступает некоторым конкурентам в этом сегменте. Однако новое поколение Pathfinder представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими версиями.

Стильный дизайн и просторный интерьер делают его привлекательным для покупателей, которым нравятся крупные внедорожники с характером. Возможность выбора модели с третьим рядом капитанских кресел и съемной консолью делает Pathfinder удобным для семейных поездок. Кроме того, модель показывает себя неплохо в снегопады, благодаря своему весу и системе полного привода.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Зверобой: многофункциональное растение для вашего дачного участка
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Кошачий рай: доказательство тому, что в квартире можно спокойно уместить 170 кошек
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться
Рассказываем о настурции, которая станет отличным дополнением к вашему саду
Рассказываем о настурции, которая станет отличным дополнением к вашему саду
Последние материалы
Нуарный стелс-экшн Sleight of Hand: карты и ведьмовство
Новый Nissan Pathfinder Platinum это хороший выбор для тех, кто нуждается в просторном внедорожнике
Выдаче ипотеки в РФ грозит сокращение вдвое
Что посадить новичку на огороде
"Фонтанка": Петербуржцы, чьи машины пострадали от атаки дрона, не рассчитывают на помощь страховых
Лхаса - место, которое привлекает паломников из разных уголков мира
Тело подскажет, таите ли вы обиду
WABetaInfo: в WhatsApp внедряют функцию создания стикеров из фото на Android
Гид по уходу за жирной кожей лица: 10 советов от врачей
Куриные голени, запечённые в беконе: смотрятся на столе невероятно аппетитно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников