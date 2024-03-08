Стали известны наиболее надежные отечественные автомобили на рынке. Какой автомобиль стоит взять?

Автоэксперт Житнухин назвал Granta, Vesta, Niva Travel самыми надежными отечественными автомобилями

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Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, выделяет несколько отечественных моделей, которые можно считать надежными на рынке.

Фото: АвтоВАЗ

Он отмечает Lada Granta Cross за ее прочный пластиковый обвес, высокий дорожный просвет и подходящие для бездорожья шины. Niva Travel также получает отметку за неприхотливость в эксплуатации, хотя уровень расхода топлива является минусом. Он также включает в список надежных моделей Lada Vesta, обеспеченную повышенным уровнем безопасности и дополнительными опциями комфорта.

Эта информация может помочь потенциальным покупателям сделать более обоснованный выбор при покупке отечественного автомобиля.