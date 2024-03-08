Стали известны наиболее надежные отечественные автомобили на рынке. Какой автомобиль стоит взять?

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Автоэксперт Житнухин назвал Granta, Vesta, Niva Travel самыми надежными отечественными автомобилями

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Авто

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, выделяет несколько отечественных моделей, которые можно считать надежными на рынке.

Автоэксперт Житнухин назвал Granta, Vesta, Niva Travel самыми надежными отечественными автомобилями
Фото: АвтоВАЗ

Он отмечает Lada Granta Cross за ее прочный пластиковый обвес, высокий дорожный просвет и подходящие для бездорожья шины. Niva Travel также получает отметку за неприхотливость в эксплуатации, хотя уровень расхода топлива является минусом. Он также включает в список надежных моделей Lada Vesta, обеспеченную повышенным уровнем безопасности и дополнительными опциями комфорта.

Эта информация может помочь потенциальным покупателям сделать более обоснованный выбор при покупке отечественного автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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