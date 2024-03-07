Стук двигателя после замены масла: что делать и как избежать серьезных проблем

Автоэксперт Стрельбицкий объяснил, почему после замены масла может застучать двигатель

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Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал о возможных причинах стука в двигателе после замены масла.

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Он упоминает неправильный уровень масла, проблемы с фильтром масляного насоса, необходимость двигателю и его фильтрам времени для достижения последней точки смазки, проблемы со смазочной системой двигателя и использование низкокачественного масла или масляного фильтра.

Специалист настоятельно рекомендует прекратить движение и обратиться на сервис для диагностики и устранения причины, если после замены масла возникают стуки в двигателе, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.