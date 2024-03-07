Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал о возможных причинах стука в двигателе после замены масла.
Он упоминает неправильный уровень масла, проблемы с фильтром масляного насоса, необходимость двигателю и его фильтрам времени для достижения последней точки смазки, проблемы со смазочной системой двигателя и использование низкокачественного масла или масляного фильтра.
Специалист настоятельно рекомендует прекратить движение и обратиться на сервис для диагностики и устранения причины, если после замены масла возникают стуки в двигателе, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.