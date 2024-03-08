Как новое налоговое изменение изменит цены на автомобили? Кто получит выгоду?

В России отменили "двойной НДС"

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Внесение поправок в Налоговый Кодекс РФ об отмене взимания НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов между юридическими лицами пройдено успешно.

Это изменение позволяет избежать двойного налогообложения при перепродаже подержанных автомобилей. Для дилеров это существенное снижение налогового бремени, что дает пространство для маневра в ценообразовании и увеличения маржи. Для покупателей ожидается незначительное снижение цен на подержанные автомобили при благоприятной экономической ситуации.

Государство, в свою очередь, получает дополнительные поступления в бюджет за счет налога на разницу между ценой покупки и продажи. Эти изменения могут способствовать увеличению объема торговли на вторичном рынке автомобилей в России и увеличению поступлений в бюджет.