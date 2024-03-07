Geely Okavango: что эксперт говорит о новом семиместном автомобиле?

Эксперт Кирилл Мелешкин из "За рулем" подметил ряд интересных особенностей нового Geely Okavango. Он отмечает, что этот автомобиль больше похож на легковой универсал и может вместить семерых взрослых, особенно если пассажиры посередине второго ряда сдвинутся вперед.
Под капотом установлен 200-сильный турбомотор, работающий с семиступенчатым роботом. Однако эксперт указывает на задержки при нажатии газа и излишне чувствительную подвеску, которая передает детали дорожного профиля.
Новый Geely Okavango доступен в двух комплектациях: Luxury за 3 450 000 рублей и Flagship за 3 600 000 рублей. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен широким набором функций, включая полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые колеса, различные системы безопасности и ассистентов вождения.
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