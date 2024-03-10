Раскрыты секреты долгой жизни мотора автомобиля

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Автоэксперт Пономарев назвал три способа продлить жизнь мотора автомобиля

1:32
Авто

Чтобы обеспечить долгосрочную и бесперебойную работу двигателя вашего автомобиля, важно придерживаться простых правил. Об этом сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service, Сергей Пономарев, в интервью для "Российской газеты".

Автоэксперт Пономарев назвал три способа продлить жизнь мотора автомобиля
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

"Профилактика всегда лучше лечения, и это относится и к автомобилям. Регулярное обслуживание обходится проще и дешевле, чем ремонт. Поэтому я рекомендую проводить диагностику двигателя два раза в год, например, весной и осенью. Эта услуга доступна в большинстве автосервисов и обычно представлена в виде отдельного комплекса", — подчеркнул эксперт.

Пономарев также отметил, что важно проводить обслуживание топливно-воздушной системы каждые 20-30 тысяч километров пробега, включая чистку инжектора, замену топливных фильтров и другие мероприятия. Это влияет на расход топлива, стабильность работы и срок службы двигателя.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность своевременной замены технических жидкостей.

"Многие автовладельцы руководствуются рекомендациями производителей автомобилей при смене масла, не учитывая условия эксплуатации в России. Частые старты и остановки, пробки и резкие перепады температур ускоряют износ масла. Я рекомендую менять масло каждые 5-7 тысяч километров", — добавил он.

В заключение, эксперт напомнил, что для обеспечения долговечности двигателя важно проводить регулярное обслуживание и не ожидать появления проблем, прежде чем принимать меры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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