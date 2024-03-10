Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто

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Автоэксперт Ревин: машину с автоматом можно буксировать только на 50 км

1:22
Авто

Согласно заявлению эксперта из журнала "За рулем" Алексея Ревина, безопасным расстоянием для буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач является примерно 25–50 км.

Автоэксперт Ревин: машину с автоматом можно буксировать только на 50 км
Фото: mavink. com/explore/How-to-Use-Tow-Bars

Он объяснил, что автоматические коробки передач содержат множество подшипников скольжения, которые работают под давлением специальной жидкости, поступающей из насоса, приводимого в действие входным валом коробки, который вращается вместе с двигателем.

Поэтому при выключенном двигателе подшипники и редукторы работают на остатках масла, что может привести к износу. Различные производители автомобилей рекомендуют буксировать автомобили с автоматической коробкой на расстояние от 25 до 50 км при скорости не превышающей 30–50 км/ч.

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service, добавил, что практически все утечки технических жидкостей из-под капота могут свидетельствовать о серьезной неисправности. Не обратив на них внимания, можно столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Например, при утечке жидкости ГУР автомобиль может выйти из строя всего за пару минут работы двигателя, что приведет к дорогостоящему ремонту.

При прорыве шланга системы охлаждения жидкость вытечет за пять минут, что также может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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