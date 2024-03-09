Россиянам объяснили, что изменится в автошколах после введения новых требований

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Автоэксперт Сажин: автошколы теперь должны получать заключение ГИБДД для работы

1:38
Авто

С 1 апреля в России запланировано расширение перечня обязательных требований для лицензирования автошкол. Одним из нововведений будет получение от ГИБДД заключения о соответствии учебно-материальной базы программам подготовки водителей. Эти изменения нацелены на решение давней проблемы с "серыми" автошколами, которые предлагают непрофессиональное обучение водителей, по словам автоэксперта Владимира Сажина.

Автоэксперт Сажин: автошколы теперь должны получать заключение ГИБДД для работы
Фото: Wikipedia by «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов is licensed under CC-BY-SA 3.0

"Изначально реформа была нацелена на устранение с рынка подобных автошкол, которые скорее занимались продажей документов, а не качественным обучением. Но, увы, с течением времени ситуация не меняется. Мы возвращаемся к начальной точке", — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Теперь автошколы будут подвергаться проверке на наличие специальных площадок для практических занятий, соблюдение учебных программ и исполнение договорных обязательств, сообщил специалист. Кроме того, он добавил, что в последнее время появились автошколы, предлагающие услуги по низкой цене, однако зачастую это достигается за счет сокращения качества обучения.

"Уже были случаи, когда площадки для практики вождения существовали только на бумаге, а на самом деле занятия проводились в неофициальных местах. Кандидаты в водители впервые видели площадку только во время экзамена в ГИБДД", — привел пример Сажин.

В таких автошколах будущие водители получают минимальное обучение, а в случае "успешного" прохождения экзаменов через "серые схемы" на дорогах оказываются неподготовленные водители, заключил эксперт по автомобильным вопросам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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