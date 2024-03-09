Россиянам рассказали, чем чреваты поездки с почти пустым бензобаком

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Автоэксперт Иванский: поездки с горящей лампочкой уровня топлива ломают мотор

1:01
Авто

Поездки с низким уровнем топлива могут привести к серьезным повреждениям автомобиля, сообщает "Российская газета", ссылаясь на Илью Иванского, руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh.

Автоэксперт Иванский: поездки с горящей лампочкой уровня топлива ломают мотор
Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Эксперт отмечает, что езда с минимальным запасом бензина в баке может вызвать ряд негативных последствий. Во-первых, это может привести к перегреву топливного насоса, что в конечном итоге может привести к его выходу из строя. Во-вторых, при отсутствии топлива в бензобаке начинает образовываться конденсат, что может стать причиной проблем при запуске двигателя.

Специалист напоминает, что лампочка уровня топлива загорается, когда остаётся всего около 10-20 километров пробега, в зависимости от стиля вождения и условий дороги. Иванский также отмечает, что при высокой скорости и резких маневрах расход топлива значительно увеличивается.

Эксперт советует не игнорировать датчик уровня топлива, чтобы избежать остаться на дороге без возможности заправиться.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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