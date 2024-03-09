"KP": 41% россиян готовы пересесть на электромобили, если они подешевеют

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Почти половина россиян (41%) выразили готовность пересесть на электромобили в случае, если их цены снизятся, следует из исследования, проведенного на сайте kp.ru. Опросом были охвачены 2,9 тыс. человек.

Участники опроса отметили, что на данный момент стоимость электромобилей остается слишком высокой, что делает их недоступными. Кроме того, 26% респондентов выразили готовность приобрести электромобили, если бы инфраструктура в России была более развита, включая увеличение числа зарядных станций. Еще 25% участников опроса упомянули, что препятствует покупке электромобиля ограниченная длительность заряда.

Некоторые участники опроса (11%) предложили отменить налог на электротранспорт не только в Москве, но и в других регионах. Также 9% готовы были приобрести электрокар при условии бесплатного предоставления КАСКО и ОСАГО, в то время как 3% выбрали вариант «другое», отметив, что для такой покупки требуется выполнение множества условий.

Однако некоторые россияне (39%) заявили, что они не собираются покупать электромобиль ни при каких обстоятельствах.