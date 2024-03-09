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Штрафы за ОСАГО вырастут до 5000 рублей! Перечисляем новые правила для водителей в 2024 году

В ГИБДД раскрыли шесть важных изменений для водителей в 2024 году

1:34
Авто

В 2024 году законодатели в России готовят несколько значимых изменений для автовладельцев. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru раскрыл ожидаемые нововведения, затрагивающие большинство водителей.

В ГИБДД раскрыли шесть важных изменений для водителей в 2024 году
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

С выходом новой редакции КоАП РФ предполагается ужесточение некоторых штрафных мер. Например, водителей без ОСАГО ожидает штраф до 5000 рублей вместо прежних 800 рублей. Вероятно, будет восстановлен штраф за превышение скорости. Также планируется внедрение камер с шумомерами, которые могут наложить штраф в размере 5000 рублей.

С 1 сентября 2024 года будут установлены единые требования к фотовидеофиксации, с камерами, размещенными только в определенных местах, и ограничением использования мобильных устройств.

С 2 марта россияне получили доступ к краткосрочным полисам ОСАГО на период от одного дня до трех месяцев. Важно, что в 2024 году не планируется повышение базовых тарифов или расширение тарифного коридора для ОСАГО.

С 1 апреля вступят в силу поправки к Закону "О безопасности дорожного движения" относительно получения водительских прав. Одно из ключевых изменений — обязательный обмен иностранных прав на российские. Для категорий М, А, В будет достаточно сдать только теоретический экзамен, но для автобусных и грузовых категорий С и D, а также их подкатегорий, потребуется также сдача практического теста.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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