4 причины высокой угоняемости китайских автомобилей: безопасность машин сильно снижена

Китайские автомобили подвержены повышенному риску электронного взлома из-за их низкой защищённости, что делает их легкой добычей для угонщиков.
Эксперты из "Авторевю" сообщают, что стандартные иммобилайзеры в китайских машинах могут быть легко обойдены путем подключения к диагностическому разъёму, что позволяет злоумышленникам легко добавить дополнительные ключи или метки без особых усилий.
Кроме того, в сети свободно доступны электронные коды и конфигурации ключей для китайских автомобилей, что облегчает задачу потенциальным угонщикам, которым достаточно знать VIN-код нужного автомобиля.
К тому же двери китайских машин плохо защищены от вскрытия отмычкой, а клаксон легко отключить, так как он расположен в удобном месте. Доступ к капоту также не представляет трудностей, так как трос к его открыванию можно легко достать без использования специальных инструментов.
Чтобы повысить уровень защиты автомобиля от угона, специалисты из "Авторевю" рекомендуют установить на машину иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, а также добавить электромеханический замок для капота или защитный кожух для электронного блока управления.
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