ГИБДД стала штрафовать водителей за проезд перекрестка на зеленый свет

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Даже если машина движется на зеленый свет, это не исключает возможности получения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, в каких случаях можно ожидать штрафа за проезд перекрестка при включенном зеленом сигнале светофора.

Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской is licensed under CC BY 3.0

С первого взгляда, кажется, что если светит зеленая "стрелка" для поворота, а пешеходы все еще переходят дорогу на перекрестке, то они должны уступить дорогу. Однако согласно Правилам дорожного движения, автомобиль, выполняющий поворот, должен уступить дорогу пешеходам и велосипедистам (см. пункт 13.1 ПДД).

Еще один сценарий на перекрестке: водитель готов двигаться на зеленый свет, но на перекрестке уже стоит другая машина, которая не может продолжить движение из-за транспортного затора. В этом случае водитель, которому загорается разрешающий сигнал светофора, должен дать этой машине завершить свой маневр. В случае аварии водитель, двигавшийся на зеленый, может быть оштрафован на 1000 рублей согласно статье 12.13 КоАП.

Важно помнить о безусловном приоритете автомобилей экстренных служб (скорой помощи, пожарных, полиции), которые движутся с включенными спецсигналами. Невнимательность может привести к дорожно-транспортному происшествию, и виновным может оказаться водитель обычного автомобиля, даже если он двигался на зеленый свет.