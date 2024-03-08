Выяснилось, почему водителю не стоит покупать алкотестер для самопроверки

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"За рулем": большинство алкотестеров неверно измеряют содержание спирта

1:36
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Большинство алкотестеров, используемых для измерения содержания алкоголя в организме водителя, оказались непригодными, сообщили эксперты издания "За рулем", Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. После проверки дюжины устройств, цены которых варьировались от 700 до 12 тысяч рублей, они выяснили, что большинство из них не только демонстрируют неточные показания, но и измеряют содержание алкоголя в промилле, в то время как закон устанавливает стандарты для содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (0,16 мг/л) и крови (0,3 г/л).

"За рулем": большинство алкотестеров неверно измеряют содержание спирта
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

"К сожалению, многие алкотестеры отображают результаты в промилле. Среди таких устройств — Dingo и Alcogran. Кроме того, мы обнаружили устройства, использующие г/л — таковы Alcohol cheker и Alcohol tester. По-видимому, они измеряют граммы алкоголя на литр, хотя все алкотестеры измеряют состояние выдыхаемого воздуха, а не анализируют состав крови", — отметил Ревин.

Он добавил, что для получения более точных результатов можно попробовать конвертировать показания для выдыхаемого воздуха в соответствующие нормы для содержания алкоголя в крови и наоборот. Достаточно просто умножить нормы для выдыхаемого воздуха на 2, игнорируя единицы измерения.

Таким образом, 0,12 мг/л выдыхаемого воздуха примерно эквивалентны 0,24 г/л в крови. Ревин отметил, что это не самый точный метод, но он быстрый.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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