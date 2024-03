Выяснилось, почему водителю не стоит покупать алкотестер для самопроверки

Большинство алкотестеров, используемых для измерения содержания алкоголя в организме водителя, оказались непригодными, сообщили эксперты издания "За рулем", Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. После проверки дюжины устройств, цены которых варьировались от 700 до 12 тысяч рублей, они выяснили, что большинство из них не только демонстрируют неточные показания, но и измеряют содержание алкоголя в промилле, в то время как закон устанавливает стандарты для содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (0,16 мг/л) и крови (0,3 г/л).

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние