Установили фаркоп? Готовьтесь к штрафу!: Как избежать неприятностей

ГИБДД начала штрафовать владельцев китайских машин за фаркоп

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Продажи китайских автомобилей в России заметно увеличились в последнее время. Однако владельцы автомобилей из Китая могут столкнуться с неприятным сюрпризом — наложением штрафа за использование фаркопа. Эта проблема особенно актуальна для некоторых кроссоверов, у которых производитель не сертифицировал устройство для буксировки прицепов для использования в России. Автоэксперт Александр Бударагин, поделился советами о том, как избежать штрафов от ГИБДД за использование фаркопа.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Фаркопы, установленные заводом и отмеченные в ПТС, не вызывают претензий со стороны инспекторов ДПС. Однако использование съемных тягово-сцепных устройств может стать причиной наложения штрафа в размере 500 рублей.

Чтобы избежать штрафа, владельцы могут предоставить доказательства того, что фаркоп установлен заводом или зарегистрирован в ГИБДД. Также можно предъявить сертификаты соответствия фаркопа техническим стандартам России, выданные специализированной лабораторией.

Использование самодельного фаркопа без соответствующих документов также может привести к наложению штрафа в размере 500 рублей. Если тягово-сцепное устройство неисправно, то возможны также штраф и эвакуация автомобиля на штрафную стоянку. Поэтому важно не только иметь разрешение на установку фаркопа, но и следить за его состоянием.