Россиянам рассказали, сколько стоит идеальный китайский автомобиль

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Эксперт Васильев: хороший китайский автомобиль обойдется в 3 млн рублей

1:36
Авто

Выбор китайского автомобиля включает в себя не только известность марки, но и важно учитывать ценовой диапазон. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта в области автомобилей Егора Васильева. Согласно его мнению, цена приемлемого китайского автомобиля должна быть от 3 миллионов рублей.

Эксперт Васильев: хороший китайский автомобиль обойдется в 3 млн рублей
Фото: openverse by User3204 is licensed under CC BY 4.0

"Модели, доступные по более низкой цене, могут разочаровать своих владельцев неприспособленностью к определенным режимам движения или отсутствием актуальных и важных функций", — пояснил эксперт. Однако, автомобили, стоимость которых превышает 3-3,5 миллиона рублей, скорее всего, будут соответствовать высоким стандартам качества, характерным для европейских автомобилей, и не доставят особых проблем своим владельцам".

По мнению Васильева, если китайский автопроизводитель давно присутствует на российском рынке, у него уже сформировалась репутация, и компания серьезно относится к адаптации своих моделей под местные условия. Следовательно, покупка таких автомобилей может быть обоснованной.

Например, в начале и середине 2023 года китайские дилеры активно поставляли в Россию седан Volkswagen Bora. Однако впоследствии эта модель исчезла из отечественных автосалонов. По словам менеджера одного из московских дилерских центров, в дальнейшем не планируется импорт этой модели.

Оставшиеся автомобили Volkswagen Bora подорожали: если ранее эту модель можно было приобрести за 2,4 миллиона рублей, то сейчас стоимость начинается от 2,6 миллиона рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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