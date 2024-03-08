Ощущение постоянного наблюдения: как сферические камеры меняют правила игры на дорогах

В ГИБДД назвали пять причин, почему водителям стоит опасаться новых шарообразных камер

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Компании, специализирующиеся на разработке систем автоматической регистрации нарушений Правил Дорожного Движения, непрерывно совершенствуют новые модели дорожных камер. Эти инновационные устройства вызывают у водителей определённое беспокойство и ощущение постоянного контроля. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru информацией о том, какие нарушения могут быть зафиксированы новыми сферическими камерами, которые становятся всё более распространёнными в крупных городах России.

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Количество таких камер на дорогах России постоянно растёт, и некоторые из них способны обнаруживать до нескольких десятков различных нарушений ПДД. В дополнение к уже известной системе "Стрелка" первого поколения, на смену приходят комплексы с яркими названиями, такие как "Кордон", "Скат", "Крис", "Арена" и другие. Внешне они напоминают обычные видеокамеры с дополнительными блоками подсветки и антеннами.

Однако недавно в городах начали появляться необычные прозрачные пластиковые шары. Эти сферические устройства оснащены встроенными камерами, способными вращаться в нескольких плоскостях, что позволяет им выполнять съёмку в любом направлении.

На вопросы о беспокойстве водителей относительно возможных штрафов на основе фотоматериалов от этих шаров в ГИБДД пояснили, что всё зависит от типа камеры. В основном они установлены на крупных дорогах для охвата максимальной площади и сбора информации об интенсивности дорожного движения.

Хотя эти камеры не фиксируют нарушителей скоростного режима, они могут с легкостью определить владельцев автомобилей, совершающих парковку в запрещенных местах, движение в противоположном направлении, выезд на встречную полосу, нарушение правил движения по выделенной полосе и проезд за стоп-линию.