Эксперты назвали три признака выхода из строя тормозных дисков автомобиля

Вибрации и колебания руля при торможении обычно указывают на проблемы с тормозными дисками автомобиля, как отметил технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, в беседе с "Газетой.Ru".
По его словам, дефекты в тормозных дисках могут быть замечены как специалистом, так и самим водителем. При торможении могут возникать вибрации, необычные шумы и ощущение пульсации в рулевом колесе. Не заменяя поврежденные детали, ситуация может привести к блокировке тормозов и повышенному риску аварий.
Производители рекомендуют замену тормозных дисков в зависимости от пробега, обычно каждые 100 тысяч километров, но износ может наступить и раньше, добавил эксперт.
Согласно Рузанову, срок службы тормозных дисков зависит от различных факторов. В автомобилях с автоматической трансмиссией или вариатором они изнашиваются быстрее, чем в транспортных средствах с механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией.
Это объясняется тем, что в случае механической коробки или роботизированной трансмиссии двигатель также участвует в процессе торможения. Поэтому владельцам автомобилей с автоматическими трансмиссиями и вариаторами рекомендуется проводить диагностику тормозной системы чаще.
Продление срока службы дисков также может обеспечивать наличие системы антиблокировки тормозов (ABS).
Любители спортивного стиля вождения, которые часто применяют резкие тормоза и ускорения, могут ускорить износ тормозных дисков за пределами естественного ресурса. Например, резкое торможение в луже может привести к деформации диска. В регионах с суровыми зимними условиями, где используются реагенты на дорогах, диски также подвержены быстрому износу, предупредил специалист.
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