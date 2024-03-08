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Эксперты назвали три признака выхода из строя тормозных дисков автомобиля

Автоэксперт Рузанов назвал три признака сильного износа тормозных дисков

1:48
Авто

Вибрации и колебания руля при торможении обычно указывают на проблемы с тормозными дисками автомобиля, как отметил технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, в беседе с "Газетой.Ru".

Автоэксперт Рузанов назвал три признака сильного износа тормозных дисков
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

По его словам, дефекты в тормозных дисках могут быть замечены как специалистом, так и самим водителем. При торможении могут возникать вибрации, необычные шумы и ощущение пульсации в рулевом колесе. Не заменяя поврежденные детали, ситуация может привести к блокировке тормозов и повышенному риску аварий.

Производители рекомендуют замену тормозных дисков в зависимости от пробега, обычно каждые 100 тысяч километров, но износ может наступить и раньше, добавил эксперт.

Согласно Рузанову, срок службы тормозных дисков зависит от различных факторов. В автомобилях с автоматической трансмиссией или вариатором они изнашиваются быстрее, чем в транспортных средствах с механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией.

Это объясняется тем, что в случае механической коробки или роботизированной трансмиссии двигатель также участвует в процессе торможения. Поэтому владельцам автомобилей с автоматическими трансмиссиями и вариаторами рекомендуется проводить диагностику тормозной системы чаще.

Продление срока службы дисков также может обеспечивать наличие системы антиблокировки тормозов (ABS).

Любители спортивного стиля вождения, которые часто применяют резкие тормоза и ускорения, могут ускорить износ тормозных дисков за пределами естественного ресурса. Например, резкое торможение в луже может привести к деформации диска. В регионах с суровыми зимними условиями, где используются реагенты на дорогах, диски также подвержены быстрому износу, предупредил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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