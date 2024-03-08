Проверка двигателя без дорогих приборов: простой лайфхак, который сэкономит ваши деньги и нервы

Исправление неисправности двигателя автомобиля представляет собой серьезное задание, требующее значительных финансовых затрат. Поэтому при покупке подержанного автомобиля особенно важно иметь точное представление о состоянии его силового агрегата.
В интервью для портала njcar.ru механик с двадцатилетним опытом работы поделился своим методом выявления всех возможных неисправностей двигателя с помощью обычного листа белой бумаги.
Обычно состояние двигателя определяется в автосервисах с использованием компьютерной диагностики. Тем не менее, существует уникальный метод самостоятельной проверки силовой установки.
Процесс действий следующий: после небольшой поездки, когда двигатель прогреется до рабочей температуры, необходимо остановиться и приложить лист белой офисной бумаги к выхлопной трубе.
Если бумага затягивается в трубу, это может указывать на наличие противодавления, вызванного ограничением пропускной способности глушителя. Противодействие происходит, когда отработанные газы не могут полностью проходить через глушитель.
Эта проблема может возникнуть из-за прогоревших клапанов, сбоев в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR), которая направляет часть газов обратно во впускной коллектор, а также из-за неисправностей в газораспределительном механизме или катализаторе.
При исправном двигателе бумажный лист должен плавно двигаться, без резких колебаний. Если он перемещается неравномерно, это может свидетельствовать о проблемах с системой зажигания, и в таком случае важно проверить состояние свечей зажигания и катушек.
Через некоторое время после проведения теста необходимо оценить состояние бумаги. Идеально, если она останется практически чистой с незначительными следами влаги или сажи. Однако появление коричневых маслянистых пятен может указывать на проблемы.
Во время прогрева двигателя масло иногда проникает в систему выхлопа из-за утечек на стенках цилиндров. Даже при полностью исправной системе с турбонаддувом, масло может выбрасываться через выхлопную систему, однако это происходит только при активном нажатии на педаль газа, а не на низких оборотах.
Если на бумаге видны светлые маслянистые следы, это может свидетельствовать о наличии антифриза в выхлопных газах, что вероятно связано с прогоревшей прокладкой головки блока цилиндров. В таких ситуациях выхлоп будет напоминать белый пар.
Эта неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку смазка, смешанная с антифризом, теряет свои характеристики, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.
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