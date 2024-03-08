Проверка двигателя без дорогих приборов: простой лайфхак, который сэкономит ваши деньги и нервы

Автоэксперты рассказали, как с помощью листа белой бумаги выявить все неисправности двигателя

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Исправление неисправности двигателя автомобиля представляет собой серьезное задание, требующее значительных финансовых затрат. Поэтому при покупке подержанного автомобиля особенно важно иметь точное представление о состоянии его силового агрегата.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

В интервью для портала njcar.ru механик с двадцатилетним опытом работы поделился своим методом выявления всех возможных неисправностей двигателя с помощью обычного листа белой бумаги.

Обычно состояние двигателя определяется в автосервисах с использованием компьютерной диагностики. Тем не менее, существует уникальный метод самостоятельной проверки силовой установки.

Процесс действий следующий: после небольшой поездки, когда двигатель прогреется до рабочей температуры, необходимо остановиться и приложить лист белой офисной бумаги к выхлопной трубе.

Если бумага затягивается в трубу, это может указывать на наличие противодавления, вызванного ограничением пропускной способности глушителя. Противодействие происходит, когда отработанные газы не могут полностью проходить через глушитель.

Эта проблема может возникнуть из-за прогоревших клапанов, сбоев в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR), которая направляет часть газов обратно во впускной коллектор, а также из-за неисправностей в газораспределительном механизме или катализаторе.

При исправном двигателе бумажный лист должен плавно двигаться, без резких колебаний. Если он перемещается неравномерно, это может свидетельствовать о проблемах с системой зажигания, и в таком случае важно проверить состояние свечей зажигания и катушек.

Через некоторое время после проведения теста необходимо оценить состояние бумаги. Идеально, если она останется практически чистой с незначительными следами влаги или сажи. Однако появление коричневых маслянистых пятен может указывать на проблемы.

Во время прогрева двигателя масло иногда проникает в систему выхлопа из-за утечек на стенках цилиндров. Даже при полностью исправной системе с турбонаддувом, масло может выбрасываться через выхлопную систему, однако это происходит только при активном нажатии на педаль газа, а не на низких оборотах.

Если на бумаге видны светлые маслянистые следы, это может свидетельствовать о наличии антифриза в выхлопных газах, что вероятно связано с прогоревшей прокладкой головки блока цилиндров. В таких ситуациях выхлоп будет напоминать белый пар.

Эта неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку смазка, смешанная с антифризом, теряет свои характеристики, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.