Автоэксперт рассказал, за что машину могут эвакуировать с территории двора

Автоэксперт Ломанов: припаркованную на газоне машину могут эвакуировать

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Автомобили, оставленные на газоне или близко к пешеходному переходу на территории жилого комплекса, могут быть эвакуированы, пояснил Андрей Ломанов, автоэксперт, в интервью "Радио 1".

Фото: openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам Ломанова, если во дворе предусмотрены специальные парковочные места или доступ для парковки автомобилей, они не подлежат эвакуации. Однако машины, неправильно припаркованные менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или на газоне, могут быть перемещены на штрафстоянку.

Он также подчеркнул, что наличие снега не оправдывает парковку на газоне, поскольку это не предназначенное для этого место, а также указал на неприемлемость парковки возле мусорных площадок.

Кроме того, по словам эксперта, автомобиль может быть перемещен, если он мешает доступу к важным объектам, таким как вход в подъезд.