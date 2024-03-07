Американские власти испугались китайских автомобилей

США усиливают давление на китайскую автомобильную промышленность

Эксперты высказали опасения по поводу усиления попыток США ограничить китайскую автомобильную индустрию, рассматривая эти действия как пример политизации торгово-экономических отношений.

Сенатор Марко Рубио предложил повышение тарифов на китайские автомобили, выражая обеспокоенность защитой американского рынка. Эксперты предупреждают, что такие меры могут негативно сказаться на мировой автомобильной промышленности. США оправдывают свои действия национальной безопасностью, опасаясь китайских автомобилей, связанных с интернетом.

Китай отрицает подобные обвинения, утверждая, что его автомобили завоевывают популярность благодаря инновациям и качеству.