Узнайте, какой внедорожник лучше выбрать на рынке подержанных авто: Mitsubishi Pajero Sport или Nissan Pathfinder

Mitsubishi Pajero Sport против Nissan Pathfinder: сравнение надёжности и цен на рынке подержанных автомобилей

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Сравнение надёжности и цен на вторичном рынке Mitsubishi Pajero Sport и Nissan Pathfinder позволяет определить, какой автомобиль лучше подходит для покупки. Оба внедорожника имеют сходные цены на рынке подержанных автомобилей 2008-2014 годов выпуска, варьируясь от 750 до 1 350 тысяч рублей. Кузов, рама и ЛКП обеих моделей подвержены износу и коррозии, что требует внимательного осмотра перед покупкой.

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Ходовая часть обладает высокой выносливостью у обоих внедорожников, что делает их надёжными в использовании. Трансмиссия и полный привод требуют регулярного обслуживания, но при правильном уходе работают без серьёзных проблем.

Силовые агрегаты Mitsubishi Pajero Sport и Nissan Pathfinder также различаются. В то время как у Pajero Sport нет серьёзных проблем с двигателями, у Pathfinder некоторые версии дизельных и бензиновых моторов могут иметь проблемы с перегревом и выходом из строя определённых компонентов.

В итоге оба внедорожника имеют свои плюсы и минусы, и выбор между ними зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей конкретной модели.