Подробности о новом электрическом кроссовере Rivian R2: цена, дизайн и другие детали

Rivian представит свой первый доступный кроссовер R2

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Rivian запустит свой первый доступный кроссовер R2 7 марта. Новое фото дает представление о лобовом стекле, багажнике и задней части автомобиля. Видео и фотографии также показывают задний световой блок, напоминающий о большем R1S, и название Rivian на крышке багажника.

Фото: Wikipedia by Courtesy of Rivian is licensed under CC BY-SA 4.0

Электромобиль будет меньше и более доступен, чем R1S, и его цена, по словам CEO RJ Scaringe, может составить около $45,000-50,000. R2 сохраняет фирменные черты фар Rivian с полной передней светодиодной полосой и характерными фарами в форме стадиона. Подробности о силовой установке, мощности и запасе хода пока держатся в секрете.

Rivian считает, что R2 станет для них аналогом Tesla Model 3, но есть вызовы в наращивании производства для удовлетворения спроса на более доступную модель. Компания вложила $5 миллиардов в новый завод в Джорджии для подготовки к этому. Ожидается, что в ближайшее время мы увидим больше информации о новом кроссовере.