Скандал у Porsche: отзываются тысячи машин модели 911 из-за опасности отделения стекол в авариях

Porsche отзывает более 8 тысяч моделей 911 из-за проблем с лобовым и задним стёклами

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Porsche объявил о отзыве более 8 000 автомобилей модели 911 из-за возможности отделения лобового и заднего стекол в случае аварии. Согласно Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), под угрозой оказались 8 101 Porsche 911, выпущенных с 2020 по 2024 годы, хотя документы не указывают, какие именно комплектации затронуты.

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Проблема заключается в клеевом составе, использованном для крепления стекол к автомобилю, а точнее, в обстоятельствах, при которых он был использован. Похоже, что некоторые модели 911 имели поверхности, не полностью очищенные от остатков на момент установки на заводе, что может привести к слабому клеевому соединению.

Porsche узнал о проблеме в прошлом ноябре через "оптически повреждённые окна на дороге". Инспекция показала, что стекло может частично отделиться в этих слабых областях. В случае аварии общее соединение может оказаться недостаточно прочным для удержания лобового стекла на месте. Компания Porsche утверждает, что не было наблюдений отделения стекла, и нет сообщений о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

Автопроизводитель советует обратить внимание на излишний шум от ветра или влажность в салоне, что может указывать на проблемные области. Решение проблемы простое — лобовое и заднее стекла будут проверены и заменены при необходимости, используя новое стекло, обработанное абразивным процессом очистки. Уведомление дилеров о отзыве начнется 13 марта, а уведомление клиентов запланировано на 26 апреля. Владельцы 911 могут связаться со службой поддержки клиентов Porsche по номеру 800-767-7243 и указать номер отзыва ARA3. Владельцы также могут посетить сайт отзывов NHTSA и ввести свой VIN.