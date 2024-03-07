Что делать после ДТП? Правила и шаги, которые нужно выполнить каждому водителю

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Как вести себя в случае ДТП: правила и обязательные шаги

0:58
Авто

Водители должны знать, как правильно действовать в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Новые изменения в Правилах дорожного движения позволяют освобождать место ДТП, если автомобиль находится "на ходу".

Как вести себя в случае ДТП: правила и обязательные шаги
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Однако перед этим необходимо выполнить несколько обязательных действий: включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, оказать помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь, а также снять все детали происшествия на фото или видео и начертить схему ДТП.

Только после выполнения этих шагов можно освободить место ДТП, стараясь не мешать дорожному движению. Далее следует вызвать сотрудников ГИБДД для документальной фиксации происшествия, либо составить схему ДТП самостоятельно, используя Европротокол, если есть только незначительные повреждения и нет пострадавших.

Если вы стали очевидцем или свидетелем ДТП, необходимо снизить скорость и, при необходимости, вызвать специальные службы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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