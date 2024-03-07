10 миллионов автомобилей в США отзывают из-за опасных подушек безопасности

Официальный доклад Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) огласил, что в начале 2024 года в США будет отозвано еще 10 миллионов автомобилей, оснащенных неисправными подушками безопасности производства Takata.
В стране активно эксплуатируется около 16,7 миллиона машин с такими дефектными подушками, которые могут привести к серьезным травмам и даже смерти водителей и пассажиров. Согласно документу, изначально предполагалось, что производители заменят дефектные детали во всех автомобилях, однако более 16,7 миллиона машин не были привезены на техобслуживание.
Подушки безопасности Takata вызвали бурю в 2014 году, когда стало известно о серьезных неисправностях, приведших к гибели и травмам людей. Общее число проблемных машин по всему миру достигло 100 миллионов экземпляров. Наибольшему риску подвержены водители, эксплуатирующие автомобили с дефектными подушками в условиях высокой влажности и сильной жары.
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