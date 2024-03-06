Электрический громовоз на Пайкс-Пик: Ford удивляет мир своими гоночными амбициями

Ford Performance возвращается на Пайкс-Пик

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Ford Performance вернется на Пайкс-Пик в 2024 году, но на этот раз они не привезут фургон. Они будут участвовать в 102-м издании мероприятия с сильно модифицированным F-150 Lightning, который выглядит намного ниже и значительно шире, чем стандартная модель.

Фото: Wikipedia by Tuner tom is licensed under CC BY-SA 3.0

Детали технических характеристик пока не разглашаются, но ожидаются впечатляющие цифры. Участие электромобиля в гонке на Пайкс-Пик дает большое преимущество, так как электродвигатель не подвержен изменениям высоты. Ford сообщил, что их электротрактор будет гонять с номером 150.