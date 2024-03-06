Электрификация на максимуме: новый Ford E-Transit для 2024 года — все, что вы должны знать

Ford представил новый E-Transit 2024 года

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В 2024 году отмечается десятилетие производства Ford Transit в США, где Канзасский завод отправил на американские дороги более 1,2 миллиона фургонов. Ford Transit стал самым продаваемым коммерческим фургоном вскоре после выхода на рынок и в 2016 году переплюнул все конкуренты, включая минивэны.

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Электрический E-Transit также активно способствует увеличению продаж, экономя более трех миллионов галлонов бензина и сокращая выбросы CO2 на 25 миллионов килограммов за два года.

Ford Pro обновил несколько ключевых характеристик аккумуляторного фургона, включая новый аккумулятор на 89 кВтч, увеличивающий максимальную пробег до 159 миль и увеличивающий скорость зарядки. Заказы уже открыты, а поставки ожидаются позже в этом году, с ценой начиная от $51,095.