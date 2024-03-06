Цены взлетели в небеса: почему вторичные Tesla Cybertruck стоят как золото?

Дилеры на волне: бешеная ценовая политика на вторичном рынке Tesla Cybertruck

Ожидание Tesla Cybertruck привело к рекордно высоким ценам на вторичном рынке. Дилер Porsche во Флориде купил одну на аукционе за $244,000 и выставил за почти $300,000.

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Это почти в три раза больше оригинальной цены. Tesla запрещает перепродажу под угрозой штрафа до $50,000. Несмотря на критику дилера, иные также нацелились на прибыль, в том числе через CarGurus, где машины продаются за $200,000+.

CEO givemethevin. com рассказал, что их компания купила Cybertruck за $210,000, столкнувшись с трудностями из-за политики Tesla.