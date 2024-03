Цены взлетели в небеса: почему вторичные Tesla Cybertruck стоят как золото?

Ожидание Tesla Cybertruck привело к рекордно высоким ценам на вторичном рынке. Дилер Porsche во Флориде купил одну на аукционе за $244,000 и выставил за почти $300,000.

Фото: Wikipedia by Lcaa9 is licensed under CC BY-SA 4.0