Какие автомобили стали хитами продаж в России за последний год?

Skoda Octavia и Kia Rio стали самыми популярными авто в России

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Согласно данным исследований и статистики продаж автомобилей в России за 2023-2024 годы, Skoda Octavia, Kia Rio и Kia Ceed оказались наиболее востребованными моделями. Hyundai Creta и Volkswagen Polo также пользовались высокой популярностью. Автолюбители предпочитали машины с пробегом до 160 тыс. км и средней ценой около 1,1 млн рублей.

Фото: openverse.org by tomraven is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

За последний месяц февраль 2024 года китайский Haval Jolion лидировал среди кроссоверов, зафиксировав увеличение продаж на 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Geely Monjaro, Lada Niva Travel, Niva Legend и Chery Tiggo 7 Pro Max также показали значительные результаты продаж, занимая вершины рейтинга.