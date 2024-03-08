Владельцы авто, берегитесь: эксперт предупреждает о главных ошибках, ведущих к ржавчине на кузове

Глава сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, Илья Иванский, подчеркнул, что редкая мойка машины, особенно зимой, и неподходящие средства антикоррозионной защиты могут способствовать появлению ржавчины на кузове.
Он объяснил, что основные ошибки владельцев, которые могут привести к коррозии, включают неправильную или нерегулярную мойку машины, особенно в зимний период, когда дороги покрываются реагентами, использование не профессиональных средств для защиты от коррозии, а также неправильную подготовку к процессу нанесения защитного покрытия.
Иванский также отметил, что эксплуатация автомобиля во влажных условиях и отсроченный ремонт повреждений лакокрасочного покрытия также могут способствовать ускоренному появлению ржавчины на кузове.
Однако он подчеркнул, что в большинстве случаев современные автомобили, в том числе китайские, обладают качественным антикоррозионным покрытием.
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