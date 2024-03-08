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Топ-5 главных ошибок при замене ремня ГРМ, которые вас разорят

Моторист Степанцов назвал ошибки при установке ремня ГРМ

1:37
Авто

Замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ) является ключевой процедурой, требующей точности и внимания к деталям, поскольку ремень играет важную роль в синхронизации работы клапанов и поршней двигателя. Недопустимые ошибки при этом могут привести к серьезным повреждениям мотора, поэтому мотористы выделяют топ-5 наиболее распространённых из них.

Моторист Степанцов назвал ошибки при установке ремня ГРМ
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Одной из частых ошибок является неправильное натяжение ремня ГРМ, поскольку его избыточное или недостаточное натяжение может привести к проблемам, таким как проскальзывание ремня или износ подшипников. Рекомендуется использовать специализированные инструменты и следовать рекомендациям производителя относительно натяжения ремня.

Неправильное положение меток на шестернях коленчатого и распределительного валов также может привести к снижению мощности двигателя или механическим повреждениям. Перед заменой ремня необходимо убедиться в правильном расположении меток.

На рынке появилось много контрафактных запчастей, поэтому специалисты рекомендуют покупать ремни ГРМ и сопутствующие детали у известных брендов и проверенных магазинов, что в долгосрочной перспективе окажется более выгодным.

При замене ремня ГРМ часто требуется также заменить натяжные и обводные ролики, а иногда и водяной насос, иначе новый ремень может выйти из строя.

Игнорирование инструкций производителя также частая ошибка. Для каждого автомобиля существуют индивидуальные интервалы замены ремня ГРМ, которые необходимо строго соблюдать, чтобы избежать неправильной установки и, следовательно, поломки мотора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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